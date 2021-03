I Rangers di Gerrard sono campioni di Scozia: interrotta l'egemonia del Celtic dopo 10 anni

Dopo nove stagioni finisce il dominio del Celtic in Scozia. I Rangers di Steven Gerrard conquistano il titolo grazie al pareggio dei rivali sul campo del Dundee (0-0): i punti di distacco in classifica sono ora 20 e mancano solo 6 giornate al termine del campionato scozzese. Una cavalcata impressionante, quella dei Light Blues, che non hanno mai perso: in 32 partite hanno collezionato 28 vittorie e 4 pareggi.