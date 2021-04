TNT Sports Brasil: "Offerta del Paris Saint-Germain per Messi: pronti 3 anni di contratto"

Secondo quanto riportato da TNT Sports Brasil il Paris Saint-Germain avrebbe già fatto pervenire a Lionel Messi un'offerta per un biennale più opzione per un'ulteriore stagione. La fonte, Marcelo Brechler, è la stesa che anticipò il trasferimento di Neymar al PSG nel 2017. Il club francese è convinto di aver formulato l'offerta migliore di tutte. In casa blaugrana, tuttavia, il ritorno alla presidenza di Joan Laporta ha aumentato le chance di una sua permanenza. E anche il progetto Koeman sta portando i suoi frutti: con l'olandese in panchina la squadra ha vinto la Copa del Rey ed è in piena corsa per vincere LaLiga. Un Barcellona vincente, che è quel che Messi chiede, è una condizione imprescindibile per la sua permanenza.