ufficiale Julio Velazquez lascia l'Alaves. Il nuovo allenatore è Luis Garcia Plaza

Il campionato spagnolo è appena terminato ma il valzer delle panchine comincia subito. L'Alaves ha annunciato la separazione con Julio Velazquez, ex tecnico dell'Udinese in carica da aprile che non è riuscito a evitare la retrocessione. Al suo posto, con un contratto fino al 30 giugno 2023, arriva Luis Garcia Plaza, ex di Elche, Getafe, Villarreal, Levante e Maiorca.