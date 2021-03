Il Barça non forza il rientro di Coutinho: oggi visita in Qatar, in campo a fine aprile

Philippe Coutinho è ancora ai box dopo l'intervento al menisco subito a inizio gennaio. Il brasiliano ha seguito un rigoroso programma di recupero per tornare in campo il prima possibile e guarire completamente; oggi l'ex Liverpool è volato in Qatar, dove si è sottoposto a una visita medica di controllo. Le previsioni parlavano di un rientro in circa tre mesi, ma il Barcellona non vuole correre alcun rischio: Coutinho dovrebbe quindi rientrare solo alla fine di aprile, quando potrebbe essere un'arma in più nel rush finale in campionato. A riportarlo è Marca.