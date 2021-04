Il Barça sogna Haaland, ma deve trovare i soldi: via gli esuberi di lusso, anche Pjanic a rischio

Oltre il debito di quasi un miliardo (250 milioni da versare a breve termine), oltre le discussioni per il rinnovo di Lionel Messi. Joan Laporta non sembra per nulla preoccupato dai due problemi più urgenti che si ritroverà ad affrontare nelle prossime settimane e continua a sognare in grande. L'obiettivo numero uno, manco a dirlo, si chiama Erling Haaland: il Borussia Dortmund non ha alcuna intenzione di lasciar partire l'attaccante norvegese, ma di fronte a una cifra consistente potrebbe cambiare idea. Ma come può il Barcellona permettersi un acquisto così oneroso? Liberandosi di qualche esubero di lusso: Neto, Junior Firpo, Umtiti e Coutinho ma anche Pjanic e Griezmann sono sulla lista dei partenti. L'obiettivo è scendere sotto il salary cap di 347 milioni imposto dalla Liga. E rinforzare la rosa con qualche parametro zero come Eric Garcia, Memphis Depay, Gini Wijnaldum e Sergio Aguero.