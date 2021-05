Il Barcellona non esclude l'ipotesi Xavi: nei prossimi giorni possibile incontro con Laporta

vedi letture

L'ex centrocampista del Barcellona Xavi ha appena rinnovato il proprio accordo con l'Al Sadd, ma non è escluso un incontro col presidente azulgrana Laporta. I risultati di Koeman non sono in linea con gli obiettivi, dunque l'ex calciatore catalano tornerà in patria per capire se la società vorrà puntare o meno su di lui. A riportarlo è Ara.