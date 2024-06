Ufficiale Il Betis riscatta Riad dal Barça e lo cede al Crystal Palace: guadagno di oltre 10 milioni

Il Crystal Palace batte il primo colpo del suo calciomercato estivo. Il club inglese ha annunciato di aver ingaggiato Chadi Riad Dnanou, difensore marocchino (ma nato a Maiorca) che lascia così il Betis Siviglia dopo una sola stagione.

Un affare per la società andalusa, che aveva riscattato Riad dal Barcellona: cresciuto nella Masia, il classe 2003 si era trasferito in prestito alla corte di Pellegrini ed è stato riscattato per tre milioni. Le Eagles ne hanno sborsati invece 15 per acquistarlo. Tre presenze e una rete con la nazionale marocchina, Riad ha firmato un contratto "a lungo termine" (fino al 2029 secondo la stampa inglese).