ufficiale Betis scatenato, ecco il nuovo rinforzo. Dal Barcellona arriva Chadi Riad

vedi letture

Nuovo rinforzo per il Betis Siviglia. Il club andaluso, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato di aver ingaggiato Chadi Riad. Il calciatore marocchino, 20 anni, arriva in prestito dal Barcellona fino al termine della stagione con opzione di acquisto, diventando così il sesto rinforzo della squadra biancoverde dopo gli acquisti di Ayoze, Marc Roca, Bellerín, Bartra e Isco.

Giovane talento

Chadi Riad è nato a Palma di Maiorca il 17 giugno 2003. Ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Maiorca, prima del trasferimento nella cantera del Barcellona, nel 2019. Il nuovo giocatore del Betis ha trascorso le ultime tre stagioni nella blaugrana, con in mezzo il prestito al Sabadell. Nell'ultima stagione ha disputato i playoff per la promozione in Segunda con il Barça Athletic. È stato tra i protagonisti della Coppa d'Africa Under 23 con il Marocco.