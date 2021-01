Il Boca dimentica la Libertadores: Banfield battuto ai rigori, la Copa Maradona è degli Xeneizes

Il Boca Juniors dimentica la delusione dell'eliminazione in semifinale di Copa Libertadores e si aggiudica la Copa Diego Maradona. Gli Xeneizes hanno sconfitto ai rigori il Banfield dopo l'1-1 dei tempi regolamentari. Un pari dal sapore di beffa per Tevez e soci, ripresi in pieno recupero da Lollo dopo il vantaggio firmato da Cardona al 63'. Ai rigori segnano tutti tranne Alvarez. Non poteva esserci un finale diverso: la Copa de la Liga, ribattezzata subito dopo la morte della leggenda argentina, va a una delle squadre del cuore di Maradona.