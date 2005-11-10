Ufficiale Il Monaco si separa da Pocognoli. Lo sostituirà Filipe Luis: atteso l'annuncio

Il Monaco ha annunciato ufficialmente la fine del rapporto di collaborazione con Sebastien Pocognoli, che lascerà la guida della prima squadra. Una decisione maturata al termine di un’annata intensa, iniziata con l’arrivo del tecnico belga in Principato nel mese di ottobre.

Nel corso della sua esperienza sulla panchina monegasca, Pocognoli ha diretto la squadra in 38 partite complessive, collezionando un bilancio di 16 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte. Numeri che raccontano un percorso altalenante, ma comunque sufficiente a garantire alcuni obiettivi importanti sul piano europeo. Sotto la sua gestione, infatti, il Monaco è riuscito a centrare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta della Champions League per la seconda stagione consecutiva, confermando la continuità del club nel panorama internazionale. In campionato, invece, la squadra ha chiuso il torneo al settimo posto in Ligue 1, risultato che vale l’accesso ai preliminari della prossima Europa Conference League e che ha pesato nella decisione finale.

Il club del Principato ha voluto salutare il tecnico belga con un comunicato improntato alla riconoscenza, ringraziandolo per l’impegno e la professionalità dimostrati durante tutta la sua permanenza. Un ringraziamento esteso anche al suo staff tecnico, che ha condiviso il percorso sulla panchina biancorossa. Adesso si attende l'annuncio del suo sostituto, che dovrebbe essere il brasiliano Filipe Luis.