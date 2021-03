Il calcio francese vuole ampliare gli orizzonti: la Supercoppa 2021 si giocherà a Tel Aviv

La Ligue de Football Professionel (LFP) ha deciso che il Trophée des Champions (l'equivalente della nostra Supercoppa nazionale) si giocherà in Israele, a Tel Aviv, il 1° agosto. In merito il vicedirettore generale della LFP, Mathieu Ficot, ha dichiarato: "Lo sviluppo internazionale della Ligue 1 rimane una delle priorità della LFP. Il nostro obiettivo è esporre sempre di più i club francesi a livello internazionale, per far conoscere la Ligue 1 all'estero e in particolare in Medio Oriente. Questa collaborazione rafforza il nostro desiderio di promuovere il calcio professionistico francese in una regione chiave per il suo sviluppo".