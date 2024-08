Ufficiale Il Celta Vigo saluta Paciencia: accordo per la risoluzione del contratto anticipata

Gonçalo Paciencia lascia il Celta Vigo. L'attaccante classe 1994, che nell'ultima stagione ha giocato in Bundesliga con la maglia del Bochum, ha raggiunto un accordo con il club spagnolo per la risoluzione del contratto. Il centravanti portoghese era legato alla compagine galiziana fino a giugno 2025 e si svincola dunque con un anno d'anticipo. Ad annunciarlo è il Celta Vigo stesso con un comunicato ufficiale.

Paciencia è arrivato a Vigo nell'estate del 2022 dall'Eintracht Francoforte. Si trattava di una scommessa personale dell'allora direttore sportivo Luis Campos. Quella stagione partecipò a 25 partite ma giocò solo 648 minuti in cui segnò solo due gol. L'arrivo di Rafa Benítez la scorsa estate lo ha costretto a lasciare il Celta. È andato in prestito al Bochum, ma neanche lì ha avuto molto risalto. Ora, non facendo parte del progetto di Claudio Giráldez, la direzione sportiva ha cercato una via d'uscita fin dall'inizio della preseason della stagione 2024-25 e l'ha trovata.