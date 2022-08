ufficiale Il Celta ha Paciencia. Preso il portoghese fino all'estate del 2025

Nuovo attaccante per il Celta Vigo: arriva Goncalo Paciencia dall'Eintracht Francoforte. Per il portighese, vincitore dell'ultima Europa League col club tedesco,m contratto fino all'estate del 2025 in Galizia.