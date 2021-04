Il curioso caso dell'Athletic: due finali di Copa del Rey in 15 giorni. Si parte col derby basco

Per la prima volta nella storia un club potrebbe vincere per due volte lo stesso trofeo non solo nello stesso anno, ma addirittura nello steso mese: è il caso dell'Athletic, questa sera impegnato nella finale di Copa del Rey 2019-20 contro la Real Sociedad. La partita era prevista originariamente il 18 aprile 2020, ma lo scoppio della pandemia ha portato la partita allo slittamento. La volontà di entrambe le società, vista l'unicità dell'evento, quello di una finale tutta basca, era di giocare la partita davanti al pubblico. Si gioca all'Estadio la Cartuja, noto anche come Olimpico di Siviglia. E purtroppo a nulla è servito il posticipare: si giocherà a porte chiuse.

Athletic che fra 15 giorni poi giocherà un'altra finale, questa volta dell'edizione 2020-21 di Copa del Rey: stessa location, avversario diverso ossia il Barcellona. Una stagione che può diventare storica per Los Leones che hanno vinto il torneo già 23 volte. Meglio di loro solamente i catalani, a quota 30.

In questa stagione l'Athletic ha già portato a casa un trofeo, la Supercoppa di Spagna battendo in finale proprio il Barça, un 3-2 ai supplementari deciso da una rete di Iñaki Williams, la stella della squadra. E fra i giocatori più attesi questa sera.