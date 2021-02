Il ds del Copenaghen entusiasta per Lerager: "Non capita spesso un colpo così"

vedi letture

Il ds del Copenaghen, William Kvist, storica bandiera del club danese, ai canali ufficiali del club ha parlato dell'arrivo di Lukas Lerager. Il centrocampista ventisettenne, 10 volte convocato in Nazionale, arriva dal Genoa ed è stato soffiato alla concorrenza del Torino di Davide Nicola. "Siamo felici e orgogliosi che un giocatori così entri a far parte del nostro progetto -ha detto Kvist-: aveva un buon contratto in A e la chance di restare all'estero. Non capita spesso che un giocatore di quell'età con una grande esperienza e molto tempo in buoni club in Francia e in Italia scelga la Danimarca".