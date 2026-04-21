Il figlio di Cristiano Ronaldo in prima squadra? L'Al-Nassr ci pensa per la prossima stagione

Ci siamo, un nuovo Cristiano Ronaldo sta provando ad emergere. L'Al-Nassr starebbe infatti riflettendo su un progetto tanto simbolico quanto mediatico: integrare Cristiano Ronaldo Jr, figlio del campione portoghese, nella prima squadra.

Secondo diverse fonti della stampa saudita, il club infatti vuole valutare il livello del giovane giocatore alla fine della stagione prima di prendere una decisione definitiva. L'idea sarebbe quella di misurare il suo potenziale contributo sportivo per poterlo integrare dalla prossima stagione alla prima squadra.

Allo stesso tempo, il futuro di Cristiano Ronaldo rimane centrale in questo quadro. Sotto contratto fino a giugno 2027, la stella portoghese è al centro del progetto del club e un'eventuale promozione di suo figlio potrebbe rappresentare una carta in più da giocarsi per provare a convincere CR7 a rimanere nel club saudita più a lungo.