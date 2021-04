Il flop Superlega inizia a farsi sentire: Manchester United verso la cessione

La semifinale di andata di Europa League si avvicina, ma il Manchester United pensa anche al futuro. I red devils, dopo il progetto naufragato della Superlega, stanno cercando di correre ai ripari. Le proteste dei fan non sono passate inosservate e, vista la situazione economica del club, i proprietari stanno analizzando la possibilità di mettere in vendita il club. Le richieste sono elevate - si parla di circa 4 miliardi di euro -, dunque non sarà facile trovare un acquirente. Di sicuro la Superlega poteva essere una soluzione per risanare i bilanci, ma a fronte delle ultime novità la famiglia Glazer (proprietaria dello United dal 2005) sta pensando seriamente di lasciare il timone.