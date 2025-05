Ufficiale Il futuro di Galarreta sarà ancora all'Athletic Club: firmato il rinnovo fino al 2027

vedi letture

L'Athletic Club ha ufficializzato il prolungamento del contratto con il centrocampista Iñigo Ruiz de Galarreta fino al 30 giugno 2027. Il canterano del club basco è ormai diventato centrale nella formazione di Ernesto Valverde, collezionando 74 presenze con la maglia biancorossa, da quando è tornato dal prestito al Mallorca. Regista classe 1993, in stagione ha messo a riferto 39 presenze tra campionato, Coppa del Re ed Europa League, condiote da 4 assist.

La firma del nuovo contratto è avvenuta all'interno del San Mames alla presenza del presidente Jon Uriarte e del direttore sportivo Mikel Gonzalez. Queste le parole di Galarreta: "Sono molto felice di prolungare questo sogno per altri due anni e non vedo l'ora di vivere ogni giornata. Il mio ritorno a casa è stato straordinario e guardiamo al futuro con grande entusiasmo. Non molto tempo fa giocavo in Segunda Division, un campionato impegnativo di suo. La prossima stagione avrò la possibilità di ascoltare l'inno della Champions League a San Mamés, qualcosa che non avrei mai immaginato prima".

Il direttore sportivo Mikel Gonzalez ha poi elogiato il suo ruolo nello spogliatoio: "È fondamentale per il nostro stile di gioco e indispensabile in queste due stagioni per raggiungere i nostri obiettivi. Dotato di grande intelligenza tattica, gestisce il ritmo e le diverse fasi della partita, compie scelte oculate e aiuta a organizzare la squadra. Inoltre, rappresenta un modello di professionalità per i più giovani grazie alla sua meticolosità. È rispettato e amato da tutti".