Ufficiale Il giramondo Roko Baturina torna in Spagna. Il Gil Vicente lo dà in prestito al Malaga

Roko Baturina torna in Spagna, ma stavolta sceglie le coste andaluse. L'attaccante croato, classe 2000, ha infatti ufficializzato il suo trasferimento in prestito con diritto di riscatto al Malaga. Dopo il prestito al Racing Santander della passata stagione, Baturina continuerà dunque a giocare in Segunda División spagnola.

Attaccante giramondo grazie alle precedenti esperienze in Croazia, Slovenia, Polonia, Portogallo, Ungheria e Spagna, il cartellino di Roko Baturina oggi appartiene al Gil Vicente.