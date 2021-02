Il Papu Gomez ha un nuovo compagno di ballo: Joan Jordan, il motore del Siviglia di Lopetegui

Il Papu ha un nuovo compagno di ballo. Dopo aver creato un'ottima connessione coi vari Duvan Zapata, De Roon e Freuler a Bergamo, Alejandro Gomez si è inserito a meraviglia nello spogliatoio del Siviglia. Lo dimostra eccome l'esultanza di tutta la squadra, a ritmo di "Papu Dance", dopo il primo sigillo dell'ex Atalanta con la maglia biancorossa.

Una nuova affiatatissima famiglia per il centrocampista argentino, piena di talenti con cui divertirsi sul campo e non solo. Proprio come Joan Jordan, tra i migliori nella vittoria di sabato scorso contro il Getafe con più di 100 passaggi effettuati e 124 interventi di gioco, oltre a 6 occasioni da rete create, il delizioso assist per l'1-0 di Munir e il passaggio decisivo che ha portato al golazo da 30 metri di Gomez. Non è un caso, d'altronde, che le big d'Europa abbiano messo da tempo nei mirino il centrocampista classe 1994 di Regencós già prima del suo trasferimento al Siviglia nel luglio 2019, quando ancora militava nell'Eibar, ma è solo in Andalusia che Jordan ha trovato la sua definitiva consacrazione. In questa stagione ad oggi si contano ben 31 presenze, 2 gol e 6 assist per il calciatore cresciuto nelle giovanili dell'Espanyol, con l'Arsenal spettatore interessato.

Quantità, personalità e qualità in mezzo al campo, Joan Jordan è diventato così uno dei simboli della truppa di mister Lopetegui. Detto ancora meglio: il motore di Nervión che si appresta a creare, proprio insieme al Papu, una nuova soluzione di gioco per sorprendere le difese avversarie e continuare a far sognare i tifosi, sia in campionato che nelle coppe.