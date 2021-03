Il Papu pregusta la finale di Coppa: "Manca un passo, speriamo che Messi non sia in giornata"

vedi letture

Alejandro Gomez è a un passo dalla sua prima finale con la maglia del Siviglia. Domani gli andalusi dovranno difendere il 2-0 conquistato nella semifinale di andata di Copa del Rey contro il Barcellona: "Se siamo a un passo dalla finale è merito dei ragazzi, che sono arrivati ​​ai quarti. Io ho partecipato ai quarti e alla semifinale d'andata. Abbiamo ancora un passo da fare, conosciamo le difficoltà che incontreremo perché non è facile ottenere un buon risultato al Camp Nou. Abbiamo un buon vantaggio e penso che dovremo giocare meglio di quanto abbiamo fatto in casa per passare il turno", ha spiegato l'ex Atalanta ad ABC Sevilla.

Messi pericolo pubblico - "Non devo dirlo io. Quando si esalta, nessun altro è capace di fare cose simili. Dovremo essere molto attenti a lui e agli altri giocatori, speriamo che Leo non sia in giornata".