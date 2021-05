Il Lille a 90' dal titolo. Galtier: "Sarebbe un'impresa eccezionale. Ho un gruppo straordinario"

Esattamente dieci anni dopo, il Lille può tornare sul trono di Francia. Tra la squadra di Galtier e il quarto titolo c'è solo l'ostacolo Angers, che domenica ospiterà Maignan e compagni nell'ultima giornata di Ligue 1: "Per i risultati, il numero di vittorie e i punti conquistati, è stata una delle mie migliori stagioni. Poi ho un gruppo straordinario. Si è parlato molto di un blocco solido e compatto, ed è vero: sono stati tutti uniti, da chi ha giocato molto a chi ha giocato molto poco. Ho trovato molti valori che ritengo importanti, come l'onestà e la gentilezza. È un gruppo che ha lavorato molto in una stagione difficile per tutti e non si è mai arreso. Abbiamo passato dei momenti difficili e abbiamo sempre saputo metterci in discussione. A volte mi hanno seguito in sentieri che non mi aspettavo", ha detto il tecnico in conferenza.

Cosa significherebbe battere il PSG: "Sarebbe eccezionale, il risultato di un lavoro incredibile durante tutta la stagione. Diventa eccezionale perché il PSG ha tante risorse, stelle mondiali. Ho guardato la finale della Coupe de France e le statistiche di Mbappé: diventare campioni contro una squadra di quel livello sarebbe un'impresa leggendaria".