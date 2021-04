Il Lille è primo, mister Galtier piace alle big. Letang: "Vogliamo che rinnovi e resti con noi"

Christophe Galtier è l'allenatore del momento in Francia. Il suo Lille è primo in classifica dopo la vittoria nello scontro diretto contro il PSG e il tecnico ha molti estimatori, tra cui Jean-Michel Aulas. Il presidente Olivier Létang, però, vuole blindare l'artefice della strepitosa stagione: "Quando sei molto felice di collaborare con qualcuno, vuoi farlo a lungo. E noi vogliamo che Christophe rimanga e per questo discuteremo del rinnovo del suo contratto. È concentrato a finire bene la stagione, ma l'obiettivo è continuare con lui. Per adesso Jean-Michel Aulas non ha chiamato. Non c'è nessuna discussione, l'ha detto anche Christophe. Le cose sono abbastanza chiare", ha dichiarato a RMC Sport.