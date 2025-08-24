Ufficiale Il Lione presta Halifa, stavolta in Francia. Nei prossimi mesi giocherà al Red Star

Nuova avventura lontano dal Lione, di nuovo a titolo temporaneo, per Islamdine Halifa (20 anni), che va ancora a maturare altrove.

Dopo aver giocato la scorsa stagione in Belgio, per il centrocampista classe 2004 dotato di doppio passaporto delle Isole Comore, è tempo adesso di misurarsi con i campionati professionistici in Francia, anche se per il momento quello di seconda divisione. È stato infatti ufficializzato nelle scorse ore il suo prestito secco al Red Star, società di Parigi, fino al termine dell’attuale stagione.

A proposito di Lione e di mercato, il club di Ligue 1 è conscio di dover respingere diversi assalti last minute sul mercato. "Non abbiamo chiaramente finito il nostro mercato, né in entrata né in uscita. Ci aspetta una settimana lunga. Vogliamo avere la squadra più competitiva possibile per affrontare tre competizioni in questa stagione", le parole del direttore sportivo Matthieu Louis-Jean riportate da FootMercato. "Sicuramente ci muoveremo per reclutare ancora un giocatore offensivo. Vedremo quali saranno le possibilità di mercato… anche senza vendere. Sappiamo che potremmo subire degli assalti, probabilmente. Malick (Fofana, ndr) è un ottimo giocatore, ma ne abbiamo anche altri. Potrebbe quindi essere un altro elemento a partire. Non sappiamo cosa succederà".