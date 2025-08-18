Ufficiale "Dame un Grrr": il Lione annuncia il nuovo portiere di Fonseca con una hit estiva

Come annunciare un acquisto con stile, ci pensa l'Olympique Lione a mostrarlo. Il club con Paulo Fonseca in panchina ha ufficializzato pochi minuti fa con un post sui social e il tormentone dell'estate "Dame un Grrr" (di Fantomel e Kate Linn) l'arrivo di Dominik Greif, portiere che lascia la Spagna e il Maiorca dopo 4 anni per avventurarsi in Francia e in Ligue 1. Di seguito il comunicato ufficiale:

"L’Olympique Lione è lieto di annunciare l’arrivo del portiere internazionale slovacco Dominik Greif, proveniente dal RCD Maiorca, con un contratto di 4 stagioni, fino al 30 giugno 2029. Il trasferimento ammonta a 4 milioni di euro, ai quali potranno aggiungersi 1,25 milioni di euro di bonus, oltre a una percentuale del 15% su un’eventuale futura plusvalenza.

Formatosi nella sua città natale con lo Slovan Bratislava, Dominik Greif ha iniziato la sua carriera professionistica nella stagione 2015/2016, imponendosi rapidamente come uno dei giocatori chiave del club più titolato della Slovacchia. In sei stagioni ha disputato 132 partite, vincendo 3 campionati, 4 coppe nazionali e ricevendo 2 riconoscimenti come miglior portiere.

Trasferitosi al Maiorca nel 2021, l’internazionale slovacco di 28 anni (5 presenze in nazionale) ha condotto la sua squadra fino alla finale della Coppa del Re 2023/24, prima di vivere una delle sue migliori stagioni lo scorso anno, con 31 presenze in campionato, contribuendo a rendere il Maiorca una delle difese più solide della Liga.

Portiere imponente con i suoi 1,97 m di altezza, Dominik Greif si unisce oggi all’Olympique Lyonnais, seguendo le orme del suo connazionale Ján Popluhár, leggenda del calcio slovacco che ha militato nello Slovan Bratislava e nell’OL tra il 1968 e il 1970".