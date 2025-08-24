Ufficiale Mandorlini torna sulla panchina del Cluj: "Speriamo in tanti momenti indimenticabili insieme"

Adesso è ufficiale: Andrea Mandorlini è il nuovo allenatore del Cluj. Si tratta di un ritorno per l’italiano sulla panchina del club rumeno. Il tecnico italiano, che negli ultimi due anni ha seguito da vicino le vicende del club, conosce bene l’ambiente e le sue dinamiche. La società ha sottolineato come la sua lunga esperienza rappresenti un valore aggiunto importante per affrontare le prossime sfide stagionali.

Mandorlini, 64 anni, aveva già guidato il Cluj nel 2010, scrivendo una pagina storica nella vita del club: sotto la sua gestione, infatti, la squadra conquistò il secondo “double” della propria storia, vincendo sia il campionato rumeno che la Coppa nazionale.

Con il ritorno a Cluj, l’ex allenatore di Hellas Verona, Padova e Spezia avrà l’opportunità di rilanciare il progetto tecnico e di riportare entusiasmo tra i tifosi, che ricordano ancora con affetto i successi ottenuti nella sua precedente esperienza.

“Bentornato Mister, ti auguriamo tanto successo e momenti indimenticabili insieme a noi” è il messaggio con cui il club ha accolto Mandorlini sui propri canali ufficiali.