Ufficiale Il Lione punta sulla linea verde: rinnovo di contratto fino al 2028 per Gomes Rodriguez

L’Olympique Lione si prepara ad affrontare l’Angers nella prossima sfida di Ligue 1, cercando di riscattarsi dopo la sconfitta contro il Rennes. Oltre all'impegno sul campo, il club francese ha avuto un'ottima notizia dal settore giovanile. Il sodalizio transalpino ha infatti annunciato ufficialmente il prolungamento del contratto di Alejandro Gomes Rodriguez, giovane e promettente talento della generazione 2008, che si lega ai Gones fino al 30 giugno 2028.

Il rinnovo arriva a solo un anno dal suo approdo in Francia dal Southampton. L'attaccante inglese, nazionale Under 18, si è messo in mostra con la squadra giovanile, guadagnandosi la fiducia dello staff tecnico che lo ha fatto esordire tra i professionisti nella prima giornata di campionato contro il Lens.



La firma di Gomes Rodriguez, che segue quella di Khalis Merah avvenuta qualche giorno fa, è un segnale forte e chiaro della volontà del club lionese di investire sui propri talenti, premiando le prestazioni e la crescita dei ragazzi del vivaio. Una strategia che l'OL intende perseguire per costruire le fondamenta del suo futuro.