Il Liverpool pronto a rifarsi il look in estate: Varane è l'obiettivo per la difesa

La stagione negativa, complice una serie quasi infinita di infortuni, porterà il Liverpool ad una campagna acquisti importante in estate, nonostante il tecnico Jurgen Klopp in conferenza stampa sia rimasto vago a riguardo. Come riporta AS, uno degli obiettivi principali del Liverpool in estate sarà Raphael Varane, centrale francese del Real Madrid, che in estate potrebbe lasciare la capitale spagnola per una cifra intorno ai 70 milioni.