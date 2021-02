Il Liverpool si rialza e vince con lo Sheffield, Klopp: "Stasera si trattava di dimostrare che siamo lì"

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha analizzato ai microfoni di Sky Sports la vittoria per 0-2 ottenuta sul campo dello Sheffield United: “Il nostro piano per stasera era continuare a fare le cose che facciamo di solito. Quando abbiamo potuto giocare il nostro calcio, loro non hanno avuto modo di contenerci. Avremmo potuto segnare tre gol nel primo tempo: le occasioni create sono un aspetto molto positivo. Ad ogni modo, possiamo migliorare. Le critiche sono normali, la gente non ci ha considerati: va bene così. Stasera si trattava di dimostrare che siamo ancora lì".