Ufficiale Il Luton saluta Ryan Giles. Il terzino scende di una categoria

vedi letture

Ryan Giles lascia il Luton e scende in Championship. Il terzino sinistro, 24 anni, ha firmato per l'Hull City. Prestito fino al termine della stagione, con i tigers che si riservano il diritto di riscatto. In questa prima parte di stagione per lui 14 presenze, considerando tutte le competizioni.