Un'entrata e un'uscita nel neopromosso Luton Town. La piccola squadra di Premier League in maglia arancione ha infatti ufficializzato l'ingaggio di Ryan Giles, 23enne difensore che arriva dal Wolverhampton, e il prestito al Rotherham - in Championship - del centrocampista offensivo Fred Onyedinma (26 anni).

A new chapter! Delighted to have signed for @lutontown, really excited about the season ahead. Thank you for the warm welcome, I’ll see you all at Kenilworth road very soon. Let’s go Hatters🧡🧡 pic.twitter.com/aSaQ5fIZ9Y

— Ryan Giles (@ryangiles7) July 28, 2023