ufficiale Wolverhampton, l'esterno 22enne Giles si fa un altro anno in Championship

Ryan Giles, esterno di centrocampo di 22 anni di proprietà del Wolverhampton, giocherà anche nella prossima stagione lontano dal Molyneux, dopo che negli scorsi sei mesi ha giocato in prestito al Blackburn. Altra avventura a titolo temporaneo per lui, che la stagione prossima militerà nel Middlesbrough, sempre in Championship.