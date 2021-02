Il Manchester City guarda al futuro: in arrivo due giovani brasiliani dal Fluminense

Il Manchester City è tornato a dettare legge in Premier League ma punta a migliorarsi sempre di più e guarda già al futuro. Il club inglese, secondo le informazioni che arrivano dal Brasile, avrebbe messo le mani su due talenti del Fluminense: Kayky e Metinho, entrambi 17enni, dovrebbero trasferirsi in Inghilterra nel 2022. Gli Sky Blues verseranno nelle casse della Flu una cifra totale di 15 milioni, più vari bonus a seconda del rendimento dei due giovani e una percentuale sulla rivendita. I due potrebbero essere prestati in una delle società appartenti al City Football Group, come il Troyes.