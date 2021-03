Il Manchester City non ha bisogno di attaccanti: il tweet del 'Gladbach che riassume il 2-0

vedi letture

"Ecco il Manchester non abbiamo bisogno di attaccanti City". Così il Borussia Mönchengladbach aveva annunciato la formazione dei suoi avversari sui social. E in effetti mai definizione fu più azzeccata: la squadra di Guardiola è stata trascinata ancora una volta dalle reti dei suoi centrocampisti: sesto centro stagionale per Kevin De Bruyne, addirittura quindicesimo per Gundogan. E il belga ha fornito anche la bellezza di 16 assist.

Manchester 'We Don't Even Need Strikers' City 😬 https://t.co/HskXK8o3d2 — Gladbach (@borussia_en) March 16, 2021