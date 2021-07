Il Manchester City riparte da... Raheem Sterling: allacciati i contatti per rinnovargli il contratto

Il Manchester City non ha intenzione di perdere Raheem Sterling. Come riporta il Daily Mail, i Citizens avrebbero allacciato i contatti con l'entourage dell'attaccante inglese per lavorare al rinnovo di contratto, oltre a blindarlo sul mercato in uscita.

In scadenza nel 2023, Sterling ha collezionato ben 145 gol e 87 assist in 292 presenze col City soltanto finora.