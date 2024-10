Ufficiale Il Newcastle incatena Gordon al St James' Park: ufficiale il prolungamento di contratto

Arriva la notizia che i tifosi dei Magpies aspettavano con ansia. Il Newcastle ed Anthony Gordon andranno avanti insieme: l'ala sinistra classe 2001 ha firmato ufficialmente un prolungamento di contratto con il club inglese. La nuova durata non viene specificata, ma il precedente accordo siglato dal giocatore aveva una scadenza fissata per giugno 2026.

Una notizia che mette fine una volta per tutte alle speculazioni e ai rumors su un possibile addio dal St James' Park del giocatore. Specialmente dopo le voci di interessamento del Liverpool nei suoi riguardi in estate. "Il Newcastle United è lieto di annunciare che Anthony Gordon ha firmato un nuovo contratto a lungo termine al St. James' Park", il breve comunicato del club.

Le parole dopo il rinnovo

"Penso che il club sia in una posizione fantastica. Da quando è stato acquisito è sempre in crescita. Io e il direttore siamo in perfetta sintonia in termini di stile di gioco. Mi piace molto stare qui. Sono molto felice qui, mi piace vivere qui, la squadra è molto adatta a me e sono qui per vincere un trofeo. Il punto è che dobbiamo vincere un trofeo. Vincere un trofeo qui sarebbe incredibile perché i tifosi hanno aspettato tanto. Essere parte di quella squadra che finalmente ci riuscirà è un mio grande obiettivo".