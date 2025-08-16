Ufficiale Il Nottingham si assicura per 43 milioni il talento dell'Inghilterra U21 campione d'Europa

Il Nottingham Forest non bada a spese e si è assicurato dall'Ipswich Town il trequartista Omari Hutchinson. Arriva a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino al 2030. Impressionante la cifra spesa per l'anglo-giamaicano: 43 milioni di euro.

10 presenze con l'Under 21 inglese, con 3 reti segnate, Hutchinson è stato protagonista nell'ultimo Europeo di categoria vinto proprio dall'Inghilterra, che ha battuto in finale la Germania per 3-2 ai supplementari e una delle tre reti della nazionale dei tre leoni è stata firmata proprio da Hutchinson.

Nonostante la retrocessione in Championship con l'Ipswich, Hutchinson si è messo in mostra nello scorso campionato, segnando 3 reti in 31 partite. Classe 2003, il giocatore è cresciuto calcisticamente nell'Arsenal, con cui ha fatto il suo esordio tra i professionisti, prima di passare al Chelsea nella stagione 2022/23 e trovando pochissimo spazio. Il trasferimento a Ipswich nel 2023 gli ha permesso di esprimere il suo talento.