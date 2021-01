Il Palmeiras schianta il River: l’ultimo miracolo di Abel Ferreira

Il nuovo miracolo di Abel Ferreira ha le sembianze del Palmeiras, ed i connotati mostrati in tutto il loro vigore di un sonoro 3-0 rifilato al River Plate nella semifinale di andata di Copa Libertadores. Dopo i successi ottenuti sulla panchina dello Sporting Braga e del Paok Salonicco, il tecnico portoghese ha messo in piedi una vera e propria armata alla guida della squadra di San Paolo. L’obiettivo è quello di ripetere le gesta del suo connazionale Jorge Jesus che riuscì a trionfare nella massima competizione continentale del Sudamerica alla guida del Flamengo, ed un roboante successo in Argentina è certamente la maniera più efficace per dimostrarlo. Grande conoscitore di tattica, Abel Ferreira utilizza un modulo trasformista che varia dal 3-4-3 al 4-3-3, difficile da leggere per gli avversari ma sempre organizzato secondo principi di gioco che in pochi mesi sono diventati un mantra per i giocatori del Palmeiras. Il successo apre le porte al sogno in vista della gara di ritorno ed in attesa di conoscere chi avrà la meglio nell’altra sfida Brasile-Argentina che coinvolgerà Boca Juniors e Santos. Intanto Abel Ferreira si gode il suo miracolo e progetta di avere tutto il SudAmerica ai suoi piedi.