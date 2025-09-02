Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Il Panathinaikos si rinforza col trequartista della squadra campione d'Argentina

Il Panathinaikos si rinforza col trequartista della squadra campione d'ArgentinaTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2025
ieri alle 22:41Calcio estero
di Gaetano Mocciaro

Il Panathinaikos comunica l'acquisto di Vicente Taborda dal Boca Juniors. Il trequartista, 24 anni, ha firmato un contratto quadriennale.

Il giocatore si è messo in mostra nell'ultimo campionato col Platense, dove era in prestito e col quale ha vinto contro ogni pronostico il campionato. È l'undicesimo acquisto del club ateniese in questa finestra di mercato. Taborda sarà compagno di squadra di diverse vecchie conoscenze della Serie A come Davie Calabria, Georgios Kyriakopoulos, Cyriel Dessers, Renato Sanches, Alban Lafont e Ahmed Touba: tutti arrivati questa estate.

Articoli correlati
L'argentino Taborda stasera ad Atene: lo aspetta Panathinaikos. Era accostato al... L'argentino Taborda stasera ad Atene: lo aspetta Panathinaikos. Era accostato al Verona
Accostato all'Hellas Verona, l'argentino Taborda verso il Panathinaikos per quasi... Accostato all'Hellas Verona, l'argentino Taborda verso il Panathinaikos per quasi 5 milioni
TMW - Un gioiello argentino per la B? Bari e altri due club su Taborda, 10 di proprietà... TMW - Un gioiello argentino per la B? Bari e altri due club su Taborda, 10 di proprietà del Boca
Altre notizie Calcio estero
Il Leverkusen pensa a Raul per la panchina. Sarebbe una soluzione "alla Xabi Alonso"... Il Leverkusen pensa a Raul per la panchina. Sarebbe una soluzione "alla Xabi Alonso"
Pedro, meteora della Fiorentina e stella del Flamengo. Che rifiuta 20 milioni dal... Pedro, meteora della Fiorentina e stella del Flamengo. Che rifiuta 20 milioni dal Qatar
Brasile, foto con un'attrice porno: il club allontana tre ragazzi dell'Under 17 Brasile, foto con un'attrice porno: il club allontana tre ragazzi dell'Under 17
Antony ripensa al periodo di Manchester e scoppia in lacrime. Quanti flop nei red... Antony ripensa al periodo di Manchester e scoppia in lacrime. Quanti flop nei red devils
Quanta Italia in Premier League: con Donnarumma salgono a 11 i nostri rappresentanti... Quanta Italia in Premier League: con Donnarumma salgono a 11 i nostri rappresentanti
Sei anni dopo, Dolberg torna all'Ajax. Il danese è stato acquistato dall'Anderlecht... UfficialeSei anni dopo, Dolberg torna all'Ajax. Il danese è stato acquistato dall'Anderlecht
L'incredibile esonero di Ten Hag dal Leverkusen. Lucas Vazquez ha portato alla frattura... L'incredibile esonero di Ten Hag dal Leverkusen. Lucas Vazquez ha portato alla frattura
Il Panathinaikos si rinforza col trequartista della squadra campione d'Argentina UfficialeIl Panathinaikos si rinforza col trequartista della squadra campione d'Argentina
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin La mossa del Napoli, i due volti dell’Inter, la matassa del Milan, il gran finale Juve, la regina Como e altro ancora: il perdibile pagellone al mercato
Le più lette
1 La mossa del Napoli, i due volti dell’Inter, la matassa del Milan, il gran finale Juve, la regina Como e altro ancora: il perdibile pagellone al mercato
2 Pedro, meteora della Fiorentina e stella del Flamengo. Che rifiuta 20 milioni dal Qatar
3 Sampdoria alla caccia di una punta fra gli svincolati: spunta il nome di Puscas
4 Belotti al Cagliari, Semplici: "In Sardegna può tornare quello visto a Torino"
5 3 settembre 1986, Baggio firma primo e secondo gol con la maglia della Fiorentina
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:35Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, Gasperini: "Operazioni in ballo all'ultimo momento non ci avrebbero dato vantaggio"
Immagine top news n.1 Napoli regina, Inter e Milan insufficienti, 24 ore top per la Juventus. Roma e Atalanta da 7: il pagellone del mercato di TMW
Immagine top news n.2 Francesco Pio Esposito: "Scamacca un modello. In estate mai pensato di lasciare l'Inter"
Immagine top news n.3 Insigne alla Lazio? Possibile solo da gennaio. Il Parma osserva e pensa all'affondo
Immagine top news n.4 Akanji si presenta: "L'Inter è il club più grande in Italia e una delle società migliori al mondo"
Immagine top news n.5 Gigio Donnarumma sbarca in Premier League, è un nuovo giocatore del Manchester City
Immagine top news n.6 Quelli che il mercato non è ancora finito: le migliori occasioni tra gli svincolati
Immagine top news n.7 Due colpi in zona Cesarini: quanto ha speso (o spenderà) la Juve per Zhegrova e Openda
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il calciomercato è finito, Isak è il recordman. E la Premier League fa un altro record Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cosa è emerso dalla prima conferenza stampa tenuta a Coverciano dal nuovo CT
Immagine news podcast n.2 L'incredibile estate in trincea del mercato in uscita della Lazio
Immagine news podcast n.3 C'è una Regina indiscussa del calciomercato italiano
Immagine news podcast n.4 Un pericoloso e costosissimo azzardo: i dubbi (e i pregi) di Nkunku al Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Arzignano, Chiarello: "Giocare col mercato aperto è imbarazzante. Andrebbe chiuso prima"
Immagine news Altre Notizie n.2 Dopo il mercato, chi dietro al Napoli? L'opinione degli esperti
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Napoli, il dualismo Meret-Milinkovic può creare dei problemi"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Odogu racconta l'affare col Milan: "Successo tutto in fretta. Sono giovane e voglio migliorare"
Immagine news Serie A n.2 Torino, Cairo sullo stadio: "C'è la possibilità di acquistarlo, ne parleremo con il sindaco"
Immagine news Serie A n.3 Pisilli: "Felice di avere Gasperini alla Roma, è uno che tira fuori il meglio dai calciatori"
Immagine news Serie A n.4 Belotti al Cagliari, Semplici: "In Sardegna può tornare quello visto a Torino"
Immagine news Serie A n.5 Mazzocchi rimasto al Napoli, l'agente: "Decisione di Conte e soprattutto di Manna"
Immagine news Serie A n.6 Ventura sicuro: "L'Inter è l'unica anti-Napoli, ma Conte è una spanna avanti"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria alla caccia di una punta fra gli svincolati: spunta il nome di Puscas
Immagine news Serie B n.2 Venezia, Condé verso la permanenza: sfumata la cessione all'Atromitos
Immagine news Serie B n.3 Salernitana, per Tongya c'è la Turchia: vicino il trasferimento al Genclerbirligi
Immagine news Serie B n.4 Padova. niente risoluzione per Voltan. Il portiere resta in rosa almeno fino a gennaio
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro, Petriccione rinnova fino al '27: "Le scelte di pancia e cuore sono le più belle"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, è divorzio con il dirigente Luca Silvani. Ma non per le accuse de 'Le Iene'
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Quanta abbondanza in casa Ternana: in quattro verso l'esclusione. Con un solo dubbio
Immagine news Serie C n.2 Arzignano, Chiarello: "Giocare col mercato aperto è imbarazzante. Andrebbe chiuso prima"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, Rimini penalizzato di undici punti: come cambia la classifica del Girone B
Immagine news Serie C n.4 AlbinoLeffe, l'attaccante Toma torna in patria: è stato acquistato dal Partizani
Immagine news Serie C n.5 Rimini, la proprietà risponde al sindaco: "Riapra lo stadio, abbiamo pagato quanto dovuto"
Immagine news Serie C n.6 Pro Patria, il giovane Bongini scende in Serie D: giocherà con la Pro Sesto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Sarà Schiavi a guidare l'Italia U17 al Mondiale. Poi la panchina andrà a Leandri
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter, tegola Serturini: rottura del legamento crociato. "Tornerò più determinata che mai"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, rinnovo fino al giugno 2028 per Michela Catena
Immagine news Calcio femminile n.4 Cantore è sempre 'on fire': terzo gol in 4 gare con la maglia del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.5 Il FVS sbarca anche nella Serie A Women. Ieri incontro a Coverciano con gli arbitri
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, c'è il rinnovo di Severini: la centrocampista firma fino al 2028
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Messi e Cristiano Ronaldo? Come Magic e Bird…