Ufficiale Il Panathinaikos si rinforza col trequartista della squadra campione d'Argentina

Il Panathinaikos comunica l'acquisto di Vicente Taborda dal Boca Juniors. Il trequartista, 24 anni, ha firmato un contratto quadriennale.

Il giocatore si è messo in mostra nell'ultimo campionato col Platense, dove era in prestito e col quale ha vinto contro ogni pronostico il campionato. È l'undicesimo acquisto del club ateniese in questa finestra di mercato. Taborda sarà compagno di squadra di diverse vecchie conoscenze della Serie A come Davie Calabria, Georgios Kyriakopoulos, Cyriel Dessers, Renato Sanches, Alban Lafont e Ahmed Touba: tutti arrivati questa estate.