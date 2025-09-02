Ufficiale Sei anni dopo, Dolberg torna all'Ajax. Il danese è stato acquistato dall'Anderlecht

Kasper Dolberg è tornato all'Ajax. I lancieri hanno comunicato in questi minuti il trasferimento a titolo definitivo dell'attaccante danese, che ha firmato fino al 2029.

27 anni, Dolberg è reduce dall'esperienza di due anni in Belgio, all'Anderlecht. Il bottino con i biancomalva è di 44 reti in 95 partite. Dolbereg ha giocato già all'Ajax dal 2016 al 2019, raccogliendo 119 presenze e segnando 45 reti.

Alex Kroes, direttore tecnico dell'Ajax, ha dichiarato: "Kasper è tornato in un territorio familiare. Conosce l'Ajax, il club conosce lui e le sue qualità. Per quanto ci riguarda, si inserisce perfettamente nella nostra attuale rosa come attaccante e ci rende migliori e più versatili nelle varie competizioni in cui militiamo. Siamo felici che abbia scelto di nuovo l'Ajax e non vediamo l'ora di vedere il suo contributo nelle prossime stagioni".