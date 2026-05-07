TMW Il paradosso di Strasburgo-Rayo: a 90 minuti dalla storia ma con i tifosi in piena contestazione

Possono due squadre che sono soltanto a 90 minuti da un traguardo unico nella loro storia vivere parallelamente una situazione di piena contestazione da parte della loro tifoserie? Sì, ed è il caso di Strasburgo e Rayo Vallecano, semifinaliste di Conference League che questa sera si sfideranno allo Stade de la Meinau con in palio l'accesso alla finalissima di Lipsia in programma il 27 maggio.

Strasburgo: la filiale del Chelsea

Dal 2023 Strasburgo e Chelsea condividono lo stesso proprietario: la BlueCo, un consorzio americano guidato dall'imprenditore Todd Boehly e dalla società di investimenti Clearlake Capital. Questa affiliazione ha fatto sì che il Chelsea in più di un'occasione abbia utilizzato lo Strasburgo una sorta di vero e proprio 'Chelsea B'. Tra i tanti esempi, il caso più eloquente si è avuto con l'esonero di Enzo Maresca da parte dei Blues e la scelta di Liam Rosenior - allora tecnico dei francesi - come nuovo allenatore. Questo sodalizio poco virtuoso è stato spesso contestato dai tifosi di entrambe le squadre, che ad aprile hanno scelto addirittura di manifestare all'unisono contro la holding americana. "Di fronte al continuo deterioramento dei valori all’interno di entrambi i club, abbiamo deciso di unirci per agire con un messaggio chiaro e unificato: BlueCo out!", si leggeva nel comunicato scritto congiuntamente dalle due ali di tifosi manifestanti.

Il Rayo uno suo stadio fermo agli anni Settanta

Diverso, invece, il motivo di attrito tra i tifosi del Rayo Vallecano e la loro proprietà cui fa capo l'imprenditore spagnolo Raul Martin Presa e va ritrovato nello stadio Vallecas. La 'casa' del club madrileno è stata costruita nel 1973 e da allora non è mai stata ristrutturata. Basti pensare che l'impianto presenta soltanto tre tribune perché nel quarto lato del campo sono ubicate alcune palazzine e che al suo interno contiene meno di 15mila posti. LaLiga più volte ha denunciato condizioni del campo al limite dell'impraticabile, con profondi e vistosi segni di usura e cattiva manutenzione. I tifosi in più di un'occasione hanno protestato contro la dirigenza, chiedendo maggiore cura del Vallecas ma non disposti a lasciare l'impianto.