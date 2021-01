Il Paris Saint-Germain vuole Sergio Ramos, ma al momento non ci sono contatti col giocatore

Nessun contatto tra Paris Saint-Germain e Sergio Ramos, almeno per il momento. La compagine parigina vuole trovare il sostituto di Thiago Silva, lo spagnolo sembra essere la soluzione migliore per poter rinforzare la difesa. Attualmente le parti in causa non hanno avuto ancora contatti concreti, come riportato da Telefoot: le prossime ore saranno decisive, ma non sarà semplice convincere il difensore iberico. I blancos, nel frattempo, stanno lavorando per il rinnovo.