Il PSG alla carica per Sergio Ramos: offerto biennale con opzione, ricchissimo bonus alla firma

Il futuro di Sergio Ramos continua a tenere banco in casa Real Madrid. Gli spagnoli hanno ingaggiato David Alaba (manca solo l'annuncio) ma non vorrebbero perdere il loro capitano e simbolo, il cui contratto scadrà al termine della stagione. Le trattative per il rinnovo sono da tempo a un punto morto: Ramos chiede un biennale, Perez offre un anno con opzione per un'altra stagione a causa della difficile situazione finanziaria.

In tutto ciò, riporta Footmercato, è sempre più forte il pressing del Paris Saint-Germain, che prova a sfruttare i buoni rapporti tra Leonardo e René, il fratello del difensore spagnolo. L'offerta dei parigini è allettante: ricco biennale con opzione per un terzo anno e un bonus a otto cifre alla firma. La decisione arriverà nelle prossime settimane, ma le condizioni offerte dai transalpini sono molto più favorevoli e il rischio per i Blancos è davvero molto elevato.