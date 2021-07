Il PSG si tira fuori dalla corsa: Messi (per ora) non è un obiettivo di Leonardo

vedi letture

Il Paris Saint-Germain abbandona la pista Lionel Messi. Il club parigino, dopo aver sondato il terreno con l'entourage dell'argentino, avrebbe deciso di non effettuare la sua offerta per il fuoriclasse svincolato dallo scorso primo luglio. Secondo Le Parisien, ci sarebbero diverse difficoltà sia nel tesserarlo che nel convincerlo a separarsi definitivamente dal club catalano. Il quotidiano francese sottolinea però che Leonardo resterebbe alla finestra, pronto a sferrare l'assalto nel caso in cui Messi non trovi l'accordo con il Barcellona.