Il punto sulla Ligue 1 - Il Lille stacca Mbappé e Neymar. Inseguono Monaco e Lione

C’è solo una capolista in Ligue 1 al momento, ed è il Lille. Dopo la vittoria pesantissima in casa del Psg, Les Dogues sono a 66 punti ( a+3 sui parigini). Gara, dunque, che si è dimostrata un crocevia fondamentale per la stagione. A rincorrere i primi posti restano il Monaco, a 62 punti dopo aver rifilato un poker al Metz e il Lione, che conta 61 punti in seguito al pareggio col Lens. Il Marsiglia resta sul pezzo e, vincendo con il Digione, si contende con il gruppo di Haise la lotta per il quinto posto. Nelle zone più basse, pesa tantissimo la sconfitta del Nantes contro il Nizza. Una mazzata, in ottica salvezza. Discorso simile per il Nimes, dal momento che il Lorient ha vinto lo scontro diretto col Brest. Tre punti preziosi in casa del Bordeaux per il Racing Strasburgo, a stabilizzare una classifica già relativamente tranquilla.

La classifica aggiornata

Psg 66, Lille 63, Monaco 62, Lione 61, Lens 49, Olympique Marsiglia 48, Rennes 45 Montpellier 45, Metz 42, Nizza 42, Angers 41, Reims 39, Racing Strasburgo 36, Bordeaux 36, St. Etienne 36, Brest 35, Lorient 32, Nimes 29, Nantes, 28, Digione 15

Le gare della 32^a giornata

Metz-Lille

R. Strasburgo-Psg

Montpellier-O. Marsiglia

Rennes-Nantes

St. Etienne-Bordeaux

Lens-Lorient

Brest-Nimes

Nizza-Reims

Monaco-Digione

Lione-Angers