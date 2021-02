Il punto sulla Premier - Manchester City in testa, lo United a valanga ne fa 9. Cade il Liverpool

Le prime tre della classifica non perdono colpi e continuano la loro marcia, ma la vera sorpresa di giornata é lo scivolone del Liverpool che perde ad Anfield contro il Brighton per 1-0 e vede allontanarsi le rivali al titolo. Prosegue, invece, il periodo d'oro per la città di Manchester con il City di Guardiola che regola il Burnley in trasferta vincendo 2-0, grazie ai gol di Gabriele Jesus e Sterling, mentre lo United segna addirittura nove gol al malcapitato Southampton di turno. Bene anche il Leicester, che batte il Fulham 2-0 e mantiene il passo.

Ad attirare l'attenzione, però, era soprattutto il big match tra Tottenham e Chelsea: ad aggiudicarsi l'intera posta in palio nel derby londinese, alla fine, sono i Blues di Tuchel, che battono i rivali grazie alla rete su calcio di rigore realizzato da Jorginho, decisiva per assicurarsi la vittoria di misura. La squadra di Mourinho è alla terza sconfitta consecutiva e la zona Champions si fa sempre più lontana. Chi, invece, si avvicina al quarto posto - utile appunto per qualificarsi alla massima competizione continentale - è il West Ham, che esce vincente dal campo dell'Aston Villa, portandosi così a due punti dal Liverpool.

Può dirsi soddisfatto anche l'Everton di Carlo Ancelotti, che ha la meglio sul Leeds di Bielsa e, con due partite da recuperare, punta dritto al terzo posto occupato dal Leicester. Perde, invece, l'Arsenal contro il Wolverhampton mentre nelle zone meno nobili della classifica è importante il successo dello Sheffield United, che batte per 2-1 il West Bromwich nello scontro diretto per la salvezza, pur rimanendo però ultimo in classifica. Successo, infine, del Crystal Palace sul Newcastle per 2-1.

RISULTATI

Sheffield United-West Bromwich 2-1 (41' Phillips, 56' Bogle, 73' Sharp)

Wolverhampton-Arsenal 2-1 (32' Pèpé, 45'+5 Neves, 49' Moutinho)

Manchester United-Southampton 9-0 (18' Wan Bissaka, 25' Rashford, 34' aut. Bednarek, 39' Cavani, 69' e 90' Martial, 71' McTominay, 87' Fernandes, 93' James)

Newcastle-Crystal Palace 1-2 (2' Shelvey, 21' Riedewald, 25' Cahill)

Burnley-Manchester City 0-2 (3' Gabriel Jesus, 38' Sterling)

Fulham-Leicester 0-2 (17' Iheanacho, 44' Justin)

Leeds-Everton 1-2 (9' Sigurdsson, 41' Calvert-Lewin, 48' Raphinha)

Aston Villa-West Ham 1-3 (51' Soucek, 56' e 83' Lingard, 81' Watkins)

Liverpool-Brighton 0-1 (56' Alzate)

Tottenham-Chelsea 0-1 (24' Jorginho)

CLASSIFICA

Manchester City 47*, Manchester United 44, Leicester 42, Liverpool 40,West Ham 38, Chelsea 36, Everton 36**, Tottenham 33*, Aston Villa 32**, Arsenal 31, Leeds 29*, Southampton 29*, Crystal Palace 29, Wolverhampton 26, Brighton 24, Newcastle 22, Burnley 22*, Fulham 14*, West Bromwich 12, Sheffield United 11

*una partita in meno

**due partite in meno