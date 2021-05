Il resp. medico dell'Everton: "James Rodriguez avrebbe potuto giocare la Copa America"

vedi letture

L'esclusione di James Rodriguez dai convocati della Colombia per le qualificazioni a Qatar 2022 e per la Copa America ha fatto molto rumore. Le condizioni fisiche non ottimali hanno spinto il ct Rueda a non arruolarlo per i prossimi impegni. Il responsabile medico dell'Everton tuttavia ha dichiarato al sito ufficiale del club che la situazione del giocatore non era preoccupante nonostante avesse perso le ultime due gare di Premier League per un problema al polpaccio. "E' stato un infortunio - ha detto Danny Donachie - di piccola entità alla fine della stagione e non avremmo avuto problemi con lui che si fosse aggregato alla nazionale. Sperava di giocare nelle due qualificazioni il 4 e il 9 giugno e l'unica discussione che abbiamo avuto con la federazione colombiana è stata se fosse una buona idea o se fosse più prudente prepararlo per la Copa America".