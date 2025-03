Ufficiale Il ritorno di Rafinha al Coritiba finisce male: contratto risolto per una partita non concordata

vedi letture

Márcio Rafael Ferreira de Souza, meglio conosciuto come Rafinha, ha risolto il suo contratto con il Coritiba. Il terzino brasiliano, esploso proprio nel Coritiba - dove era tornato 20 anni dopo la partenza - , ha legato la sua carriera principalmente al Bayern Monaco, con cui ha vinto sette titoli nazionali, una Champions League e una Coppa del mondo per club, e ha giocato anche nel Genoa e nel Flamengo, con cui ha conquistato una Copa Libertadores.

Con questo curriculum e la sua storia all'interno del club, Rafinha era tornato pochi mesi fa per essere il capitano e uno dei nomi principali del Coxa in Série B, ma la reunion è finita malissimo. Galeotto è stato un viaggio in Baviera: la scorsa settimana il club aveva liberato il giocatore (che non ha partecipato a un'amichevole) per risolvere questioni personali in Germania, ma in realtà Rafinha ha partecipato a una partita di festa con ex atleti del Bayern nell'ambito delle celebrazioni dei 125 anni del club.

Alla luce di questa controversia, il 39enne si era scusato martedì, affermando che quanto accaduto in Germania era di sua responsabilità. "Mi dispiace se qualcuno si è sentito mancato di rispetto", aveva scritto Rafinha. A quanto pare, però, questo mea culpa non è bastato e il Coritiba si è mosso verso la risoluzione del contratto.