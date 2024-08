Ufficiale Il River Plate parcheggia ancora Batalla: nuovo prestito al Rayo, resterà 12 mesi

vedi letture

Nuova avventura per Augusto Batalla. Dopo il prestito semestrale al Granada, il portiere argentino classe '96 ha deciso di tornare a giocare ne LaLiga ma questa volta per il Rayo Vallecano: confermato l'arrivo del giocatore a titolo temporaneo per una stagione. Questo perché il club sudamericano non intende privarsi del giocatore in maniera definitiva. L'arrivo di Batalla ora metterà in discussione il futuro di Miguel Ángel Morro, canterano che potrebbe partire in prestito.

Questo è il quinto acquisto del Rayo in questa finestra di mercato estiva. L'estremo difensore di 28 anni va ad aggiungersi alla lista che vede già Pelayo Fernández, Gerard Gumbau, Adrián Embarba e Pedro Díaz. Nel frattempo il consiglio di amministrazione della società spagnola sta ancora cercando di siglare quella che sarebbe la ciliegina sulla torta, ossia l'arrivo di James Rodríguez.

Il comunicato ufficiale dell'arrivo. "Il Rayo Vallecano e il River Plate hanno raggiunto un accordo in base al quale Augusto Batalla si unirà alla nostra squadra. Il portiere arriva in prestito per giocare con noi nella stagione 2024/25.

Benvenuto, Augusto!", la chiosa dell'annuncio del club spagnolo.