Ufficiale Decisione forte del Salisburgo: esonerato Lijnders, ex vice di Klopp, dopo 5 mesi

vedi letture

È durata 5 mesi l'avventura di Pepijn Lijnders come allenatore del Salisburgo. Sette vittorie e 5 pareggi non sono bastati a fronte delle 4 sconfitte e della vetta della classifica lontana 10 lunghezze, così l'ex vice allenatore di Jurgen Klopp è stato allontanato dal club austriaco. La decisione però non lascia indifferenti, a fronte della vittoria ottenuta nell'ultima giornata contro il Klagenfurt, che avrebbe potuto anche riconsegnare nuova linfa vitale alla squadra. Il nuovo allenatore verrà selezionato entro il 3 gennaio dell'anno nuovo.

Il comunicato ufficiale

"Il Red Bull Salisburgo si separa da Pepijn Lijnders, che è stato rilasciato dal club oggi. Anche l'assistente allenatore Vitor Matos lascia i nostri Red Bulls. Durante i sei mesi trascorsi con Pepijn Lijnders, la nostra qualificazione alla UEFA Champions League è stata un punto positivo. Tuttavia, dopo un inizio di stagione promettente, ci sono stati molteplici risultati insoddisfacenti che hanno portato il FC Red Bull Salzburg a trovarsi a dieci punti dalla vetta dell'ADMIRAL Bundesliga".

Stephan Reiter, CEO, e Rouven Schröder, Direttore Sportivo, hanno dichiarato in una nota congiunta: "Abbiamo iniziato di recente ad analizzare, come previsto, quella che purtroppo finora è stata una stagione insoddisfacente. È stato evidente che in molte delle nostre partite siamo stati molto al di sotto delle nostre stesse aspettative e obiettivi. Per questo motivo, siamo convinti che la nostra squadra abbia bisogno di un nuovo impulso sotto una nuova gestione, anche se abbiamo continuato a sperare in una svolta fino alla fine. Vogliamo ringraziare Pep per il suo lavoro. Ha messo molta energia e passione, fornendo un importante slancio per il nostro sviluppo futuro. Ora stiamo cercando intensamente un nuovo allenatore e comunicheremo la nostra decisione non appena sarà presa. Vogliamo chiaramente riprendere gli allenamenti il 3 gennaio 2025 con il nostro nuovo allenatore già al suo posto".